10 Сентября 2022
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Небензя отрицает "прорыв ВСУ"

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Армия и ВПК За рубежом Украина
военный, солдат, спецоперация, армия (2022) | Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

Армия России оставила Изюм, - власти ДНР

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своём Telegram-канале заявил об оставлении ВС РФ Изюма.
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"Да, из Изюма ушли, как и из некоторых других населённых пунктов Харьковского направления. Конечно, это плохо. Конечно, это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в "договорняках", и не в предательстве. Просто воюем, как умеем. На всех уровнях. Где-то лучше, где-то хуже", - написал Безсонов.

Ранее стало известно, что детей и женщин эвакуируют из Купянска, Изюмского и Купянского районов Харьковской области из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

Теги: Изюм, ВС РФ, Даниил Безсонов



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