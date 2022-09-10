Армия России оставила Изюм, - власти ДНР

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своём Telegram-канале заявил об оставлении ВС РФ Изюма.

"Да, из Изюма ушли, как и из некоторых других населённых пунктов Харьковского направления. Конечно, это плохо. Конечно, это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в "договорняках", и не в предательстве. Просто воюем, как умеем. На всех уровнях. Где-то лучше, где-то хуже", - написал Безсонов.

Ранее стало известно, что детей и женщин эвакуируют из Купянска, Изюмского и Купянского районов Харьковской области из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.