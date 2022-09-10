США и ООН обязаны выдать визы всем участникам генассамблеи, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у США и генсека ООН есть обязанность обеспечить участие всех делегаций в генассамблее (ГА) ООН.

"Время ещё есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у Генерального секретаря ООН – обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях Организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент опубликован на сайте МИД РФ.

Напомним, ранее стало известно, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев вместе со своей делегацией не смогут посетить встречу глав полицейских служб ООН. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, отметив, что США помешало делегации получит соответствующие визы. По его словам, Америка допустила "вопиющие нарушения приверженностей и обязательств соглашения о штаб-квартирах ООН".

77-я сессия ГА ООН откроется 13 сентября и продлится до 27 сентября. Мероприятие будет проходить в Нью-Йорке. 20 сентября пройдут общие прения высокого уровня