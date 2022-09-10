Путин в "Зарядье" поздравил Москву с 875-летием

Президент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье" по случаю 875-летия Москвы.

В своём поздравлении президент отметил, что первопрестольная и златоглавая столица органично соединила в себе вековую мудрость и энергию молодости, свою славную историю и самые передовые решения новой, высокотехнологичной современной эпохи. По словам Путина, Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира и с каждым годом подтверждает свою конкурентоспособность на глобальном уровне.

"По дерзости замыслов и скорости исполнения задуманного, а это целый ряд важнейших направлений, Москва превосходит – без всякого сомнения и преувеличения – крупнейшие мировые центры. Всё это – результат масштабной программы развития, которую город воплощает в жизнь последнее десятилетие", - цитирует президента пресс-служба Кремля.