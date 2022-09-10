Бастрыкин поручил начать расследование из-за гибели в Курской области сотрудника Росгвардии

Председатель СКР Алекснадр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к нападению на сотрудников Росгвардии в Курской области.

По имеющимся данным, 9 сентября в Суджанском районе Курской области произошло нападение неизвестных на сотрудников Росгвардии, проводивших оперативно-розыскные мероприятия. В результате один из сотрудников получил ранение и медицинском учреждении.

Ранее о проведении профильных мероприятий в связи с нападением рассказывал губернатор Курской области Роман Старовойт.