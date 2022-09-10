Глава Якутии стал почётным гражданином столицы республики

Глава Якутии Айсен Николаев стал почётным гражданином столицы республики, Якутска. Впечатлениями губернатор поделился у себя в Telegram-канале.

"С огромным волнением я принял сегодня звание почетного гражданина города Якутска. Такая высокая честь для меня – самая большая ответственность за дальнейшее развитие столицы и благополучие его жителей", - написал Николаев.

В Якутске, говорит Николаев, "живут уникальные люди, которые не словом, а делом проявляют свою любовь к родному городу".

"Спасибо вам, дорогие друзья, за вашу поддержку, за ваши реальные действия – за субботники, за общественный контроль и ваши инициативы. Уверен, что вместе, общими усилиями, к 400-летию Якутска мы сделаем нашу столицу лучшим городом в мире на вечной мерзлоте", - написал Николаев.