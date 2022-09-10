Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол

Президент Владимир Путин поздравил нового короля Великобритании Карла III с вступлением на престол.

"Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго. С уважением, Владимир Путин", - цитирует пресс-служба Кремля поздравительную телеграмму.

Напомним, сегодня Карл III официально провозглашен королем Великобритании. Церемония состоялась в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона.