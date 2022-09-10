10 Сентября 2022
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Стадион &quot;Лужники&quot; в Москве (2022) | Фото: Накануне.RU

Путин побывал в центрах самбо и бокса на территории спорткомплекса "Лужники"

Президент Владимир Путин посетил Международный центр самбо и Международный центр бокса на территории спорткомплекса "Лужники", сообщает пресс-служба Кремля.

Президент осмотрел тренировочные залы, музей самбо, поприсутствовал на финальной схватке турнира "Кубок звёзд Лиги боевого самбо" и на открытии турнира "Интернациональный кубок Москвы" в рамках Всемирной боксёрской лиги. Главу государства сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство нового спортивного комплекса завершено в 2022 г., семиэтажное здание площадью 45,6 тыс. "квадратов" объединяет под одной крышей оба центра. Объект разработан совместно с Международной федерацией самбо и Федерацией бокса города Москвы.

Теги: Владимир Путин, Сергей Собянин, Лужники



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