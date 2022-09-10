Одна из целей СВО – противодействие ЛГБТ, - Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале высказался о целях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Также он разместил в канале видеонапутствие командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, который рассказал, что одной из целей СВО является противодействие распространению в нашей стране ЛГБТ-ценностей.

"Еще раз о Донбассе и наших истинных целях в проведении СВО. Это надо знать каждому, учитывая, что и среди россиян есть еще немало тех, кто задаётся вопросом: "Для чего это все надо было?" События в Донбассе возникли не на пустом месте. Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны – России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости", - говорит Кадыров.

После этого он поднял тему ЛГБТ.

"В конце-то концов, если мы упорно повторяли, что можете, сколько влезет, лелеять и вожделеть свои безликие ЛГБТ-массы, но нам не навязывайте, это всего лишь означало, что у себя мы этого не позволим. Мы не понимаем и не принимаем этого. Но даже и здесь против России вводились санкции. Просто за неприятие ЛГБТ-ценностей. Послушайте боевого генерала, Героя России, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Доступно, простыми словами, вразумительно и толково. Все предельно ясно и четко", - написал Кадыров.

В своём выступлении перед солдатами Алаудинов говорит о том, что "мы с вами делаем всё для того, чтобы на наших улицах не было гей-парадов, чтобы наши дети не были частью ЛГБТ".

"Это и есть наша основная миссия. Это великая миссия. Самое главное, что мы с вами – защитники интересов Всевышнего. Бог – он один. Мы можем назвать его по-разному, но он один", - сказал Алаудинов.