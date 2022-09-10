10 Сентября 2022
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Происшествия ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

В Донецке в результате обстрела ВСУ рынка погибли несколько человек

В Донецке в результате обстрела торговых павильонов на хозяйственном рынке, расположенном возле ж/д вокзала, погибли несколько человек, сообщает МЧС ДНР.

"Сегодня с самого утра украинская артиллерия бьет по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. В 10.53 на линию "101" поступило сообщение о горении торговых контейнеров на хозяйственном рынке возле железнодорожного вокзала на улице Горная в Киевском районе Донецка. По прибытии установлено горение торговых павильонов общей площадью 200 "квадратов"", - уточнили в министерстве.

В 12.06 пожар локализован. Ликвидация продолжается. По оперативной информации, в результате обстрела погибли трое жителей, один пострадал.

Теги: Донецк, рынок, обстрел



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