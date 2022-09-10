Карл III официально провозглашен королем Великобритании

Карл III официально провозглашен королем Великобритании. Церемония официального провозглашения сына Елизаветы II новым королем Великобритании началась в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона.

Ровно с 10.00 (12.00 по московскому времени) строго регламентированная процедура проходит в парадных покоях дворца, служившего до XIX века официальной резиденцией британских монархов, и впервые в истории транслируется по телевидению, пишет ТАСС. В 11.00 (13.00 по московскому времени) с балкона Сент-Джеймсского дворца под звуки фанфар и артиллерийский салют будет зачитана публичная прокламация об объявлении наследника престола королем, а приспущенные после смерти королевы флаги будут подняты в знак признания монарха. Коронация монарха пройдет через несколько месяцев. Ее дата пока не определена.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в своем шотландском замке Балморал в окружение детей и внуков. Трон под именем Карла III займет ее сын, принц Чарльз, которому сейчас 73 года.