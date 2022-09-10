В Тюмени пьяный водитель устроил массовую аварию со "Скорой помощью"

В Тюмени нетрезвый водитель устроил двойную аварию.

"Лексус", "Ниссан Альмера" и микроавтобус "Скорой помощи" столкнулись сегодня во втором часу ночи на перекрестке улиц Мельникайте и 50-лет Октября в Тюмени, сообщает региональное управление ГИБДД. По предварительным данным, "Лексус" не выдержал безопасную дистанцию. Иномарка врезалась в заднюю часть "Ниссана", а потом "Лексус" столкнулся с автомобилем медиков.

Водитель "Лексуса" был пьян – показания алкотестера составили 1,21 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В ДТП пострадала 43-летняя пассажирка "Ниссана".