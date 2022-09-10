Сотрудник Росгвардии, раненый во время нападения в Курской области, умер в больнице

Скончался спецназовец, раненный диверсантами в Курской области.

Смерть наступила в 9.07 в Суджанской ЦРБ, сообщил источник "Известий". У росгвардейца было диагностировано огнестрельное ранение в ногу. По предварительным данным, он скончался от кровопотери.

Напомним, ранее стало известно, что в Судже совершено нападение на сотрудников Росгвардии. В городе проходила совместная операция Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Росгвардии. Специалисты выполняли задачу по поимке группы лиц, которые, по одной версии, подозреваются в контрабанде оружия, по другой – в связях с украинскими националистами. Автомобиль подозреваемых был остановлен сотрудниками Росгвардии, после чего задержанные якобы напали на правоохранителей. В результате часть преступной группы была задержана, часть – уничтожена. Как уточняется, пострадал один сотрудник Росгвардии.