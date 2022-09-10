У екатеринбургского журналиста Постникова заблокировали банковские счета

Главный редактор "Вечерних ведомостей" Владислав Постников рассказал о том, что у него заблокированы банковские счета.

"Вдогонку к обыскам в квартире у меня теперь еще и заблокировали банковские счета на 5 млн руб. за некий "ущерб, причиненный преступлением". К счастью или сожалению, таких денег я никогда в жизни не держал, поэтому государству ушла сумма порядка 700 руб.", - написал Постников в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что банковских услуг он теперь оказался лишен.

"Какой ущерб мог причинить привлеченный в дело свидетель, никогда не общавшийся с Пономаревым и не получавший от него денег, остается загадкой. Впрочем, такими риторическими вопросами относительно современного российского правосудия сейчас никого не удивишь", - уточнил Постников.

Напомним, у Постникова и ряда лиц в других городах прошли обыски в рамках уголовного дела в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева. По мнению правоохранителей, даже скрывшись за рубежом, тот продолжает "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях". Речь идет о части 2 статьи 207.3 УК РФ, подразумевающей распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Как следует из постановления о проведении обыска, которое предоставил адвокат, силовики искали оборудование, с помощью которого Постников мог передавать сведения Пономареву, чтобы экс-депутат с их помощью мог дискредитировать ВС РФ.