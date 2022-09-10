Росстат ухудшил оценку падения ВВП во втором квартале

Объем ВВП России за II квартал 2022 г. составил в текущих ценах 34,7 трлн руб. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2021 г. составил 95,9%, относительно I квартала 2022 г. – 100,6%, сообщает Росстат.

То есть оценка спада ВВП во втором квартале 2022 г. ухудшилась до 4,1%,

Объем ВВП за I полугодие 2022 г. составил в текущих ценах 69292,8 млрд рублей, индекс его физического объема относительно I полугодия 2021 г. составил 99,6%.