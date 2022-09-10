США и ЕС введут запрет на морские перевозки российской нефти

США, страны G7 и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, запрет на перевозку нефтепродуктов морским путем – 5 февраля 2023 г. Об говорится в предварительном руководстве по применению предельных цен на российскую нефть Минфина США.

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"В составе коалиции стран, включающих участников Группы семи и ЕС, США приступят к имплементации политики, которая касается широкого спектра услуг, относящихся к морским перевозкам сырой нефти, добытой в РФ, а также продуктов ее переработки. Этот запрет вступит в силу 5 декабря 2022 г. применительно к морской транспортировке сырой нефти и 5 февраля 2023 г. – применительно к морской транспортировке нефтепродуктов", - цитирует сообщение "Ъ".

Это будет одной из мер по установлению потолка цен на сырье из России. Лимит цен на нефть будут устанавливать только те страны, которые согласились на этот механизм.