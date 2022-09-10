10 Сентября 2022
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Нефть Самотлорского месторождения (2022) | Фото: Накануне.RU

США и ЕС введут запрет на морские перевозки российской нефти

США, страны G7 и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, запрет на перевозку нефтепродуктов морским путем – 5 февраля 2023 г. Об говорится в предварительном руководстве по применению предельных цен на российскую нефть Минфина США.
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"В составе коалиции стран, включающих участников Группы семи и ЕС, США приступят к имплементации политики, которая касается широкого спектра услуг, относящихся к морским перевозкам сырой нефти, добытой в РФ, а также продуктов ее переработки. Этот запрет вступит в силу 5 декабря 2022 г. применительно к морской транспортировке сырой нефти и 5 февраля 2023 г. – применительно к морской транспортировке нефтепродуктов", - цитирует сообщение "Ъ".

Это будет одной из мер по установлению потолка цен на сырье из России. Лимит цен на нефть будут устанавливать только те страны, которые согласились на этот механизм.

Теги: Нефть, Россия, США, ЕС, G7



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