В ЕС не смогли договориться о введении потолка на российский газ

Страны ЕС не смогли договориться о введении потолка на российский газ.

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"Никаких решений не принято", - сказал на пресс-конференции после внеочередного заседания министров энергетики стран объединения еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, её цитирует РИА Новости.

Она указала на прибыль, получаемую Россией от продажи газа в ЕС, и добавила, что принятие решения о потолке цен якобы ударило бы по доходам Москвы.

Напомним, ранее главы Минфинов стран G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть.

"Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции", - написала в Twitter телеканала Sky News Тамара Коэн.