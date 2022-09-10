В ДНР заявили о том, что солдаты СОБРа совершили подвиг, защищая Балаклею

Бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) совершили настоящий подвиг, обороняя Балаклею ограниченными силами и нанеся противнику колоссальный урон.

"О Балаклее могу сказать только то, что можно действительно назвать подвигом удержание города силами меньше полной роты. Это российский СОБР. Учитывая, что это просто полицейский спецназ и они достаточно ограничены были в силах и средствах в тот момент, то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь, - просто подвиг", - сказал РИА Новости советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.

Украинские формирования, напротив, "понесли чудовищные потери как в живой силе, так и в технике", отметил Гагин.

"Стоила ли эта победа тех потерь, которые они понесли, - тоже под большим вопросом. Стоит посмотреть на карту и обратить внимание на то, что украинские силы после этого прорыва, после этой "перемоги" своей – они рискуют снова оказаться в очень большом котле", - уточнил Гагин.

Отметим, в сети появилось видеообращение одного из бойцов этого отряда.

"Мы выжили. У нас весь личный состав живой! Россия! Русские – вперед!", - говорит он.