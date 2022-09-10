10 Сентября 2022
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Политика Москва
шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин отдал свой голос на выборах в Москве

Президент Владимир Путин проголосовал на выборах в Москве, используя систему электронного голосования.

Выборы различных уровней проходят в России в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, пишет РИА Новости. В некоторых регионах, включая столицу, можно принимать участие в голосовании электронно.

В прошлом году Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Тогда глава государства был на самоизоляции из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.

Теги: Владимир Путин, единый день голосования, электронное голосование



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