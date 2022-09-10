Путин отдал свой голос на выборах в Москве

Президент Владимир Путин проголосовал на выборах в Москве, используя систему электронного голосования.

Выборы различных уровней проходят в России в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, пишет РИА Новости. В некоторых регионах, включая столицу, можно принимать участие в голосовании электронно.

В прошлом году Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Тогда глава государства был на самоизоляции из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.