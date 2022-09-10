В Подмосковье повара Росгвардии наказаны за продажу "налево" 1,5 тонн говядины, трески и сливочного масла

Военные следователи СКР с сотрудниками ФСБ вычислили и привлекли к ответственности целую группировку расхитителей питания, действовавшую в элитной дивизии имени Дзержинского Росгвардии в Балашихе.

По версии следствия, только за три летних месяца прошлого года трое поваров-инструкторов, завскладом и начальник столовой похитили, вывезли из части на служебном автомобиле с надписью "Полиция" и продали на ближайшем рынке "Владимирский тракт" более 1,5 т говядины, трески и сливочного масла, пишет "Ъ". Пока признались в содеянном и получили сроки только повара.

Реутовский гарнизонный военный суд признал расхитителями троих теперь уже бывших прапорщиков четвёртого полка отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского Росгвардии РФ. Илья Бирюков, Сергей Леонов и Владимир Деревянко, как говорится в судебных решениях, полностью признали свою вину в инкриминированных им особо крупных растратах (ч. 4 ст. 160 УК РФ), даже частично погасили нанесенный ущерб. Суд дал поварам от двух до четырех лет колонии с отсрочкой исполнения наказания и назначил штрафы от 250 тыс. до 400 тыс. руб., которые бывшим военным нужно будет оплатить в течение двух месяцев.