В Донбассе экранизируют книгу Прилепина о событиях в народных республиках

Фильм по произведению писателя Захара Прилепина планируют снять в Донбассе. В нем будет рассказываться о событиях, случившихся там, начиная с 2014 г.

"Мы планируем снимать здесь, в Донбассе, художественный фильм по произведению Захара Прилепина о Донбассе, о земле Донбасса с 2014 г. и по наши дни", - рассказал ТАСС народный артист России, актер, художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов.

По его словам, также в планах – сделать совместные театральные проекты с одним из театров ЛНР и Московским современным художественным театром, оказывать посильную гуманитарную помощь жителям Донбасса.