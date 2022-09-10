10 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Джо Байден (2022) | Фото: Leah Millis/Reuters

Байден продлил режим ЧП, введённый после терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 г.

Как подчеркнул глава вашингтонской администрации в уведомлении Конгрессу США, "поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение, объявленное 14 сентября 2001 г.", продлено ещё на год, пишет ТАСС. Режим ЧП дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.

Согласно действующему закону, режим ЧП автоматически прекращается, если президент страны в течение 90 дней после очередной годовщины трагической даты не направит в Конгресс и не распорядится опубликовать в Федеральном реестре США, где собраны официальные документы американского правительства, уведомление о необходимости его продления еще на год.

Теги: Джо Байден, ЧП, теракт, 11 сентября



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