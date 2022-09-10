В Курской области продолжают искать напавших на сотрудников Росгвардии

10 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Небензя отрицает "прорыв ВСУ"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Центральный ФО В России
Росгвардия (2021) | Фото: Накануне.RU

В Курской области продолжают искать напавших на сотрудников Росгвардии

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале высказался о том, что в Суджанском районе начали проводиться оперативно-розыскные мероприятия.

"У нас действует жёлтый режим террористической опасности. Во второй половине вчерашнего дня начались оперативно-розыскные мероприятия, которые продолжаются и сегодня. Прошу проявлять бдительность, проявлять спокойствие", - сказал губернатор в видеообращении.

Отметим, в Судже, по данным источника "Известий", совершено нападение на сотрудников Росгвардии. В городе проходила совместная операция Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Росгвардии. Специалисты выполняли задачу по поимке группы лиц, которые, по одной версии, подозреваются в контрабанде оружия, по другой – в связях с украинскими националистами. Автомобиль подозреваемых был остановлен сотрудниками Росгвардии, после чего задержанные якобы напали на правоохранителей. В результате часть преступной группы была задержана, часть – уничтожена. Как уточняется, пострадал один сотрудник Росгвардии.

Теги: Сурж, Курская область, Роман Старовойт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети