В Курской области продолжают искать напавших на сотрудников Росгвардии

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале высказался о том, что в Суджанском районе начали проводиться оперативно-розыскные мероприятия.

"У нас действует жёлтый режим террористической опасности. Во второй половине вчерашнего дня начались оперативно-розыскные мероприятия, которые продолжаются и сегодня. Прошу проявлять бдительность, проявлять спокойствие", - сказал губернатор в видеообращении.

Отметим, в Судже, по данным источника "Известий", совершено нападение на сотрудников Росгвардии. В городе проходила совместная операция Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Росгвардии. Специалисты выполняли задачу по поимке группы лиц, которые, по одной версии, подозреваются в контрабанде оружия, по другой – в связях с украинскими националистами. Автомобиль подозреваемых был остановлен сотрудниками Росгвардии, после чего задержанные якобы напали на правоохранителей. В результате часть преступной группы была задержана, часть – уничтожена. Как уточняется, пострадал один сотрудник Росгвардии.