02 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
1 сентября (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Пермяков поздравил школьников Каменска-Уральского предвыборной агитацией

Председатель городской думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков снова выделился праздничной речью. В этот раз, уже с 1 сентября, он решил поздравить учащихся школы №2 призывом голосовать на выборах за определенного кандидата. Законодательство запрещает нам публиковать, за кого именно. По его словам, такое решение о голосовании якобы напрямую повлияет на исход спецоперации на Украине.

Он отметил, что пока за мирное небо над головой в Украине сражаются российские солдаты, а потому и простые граждане не должны оставаться в стороне.

"У нас здесь, в глубоком тылу, есть огромные задачи: быть вместе, не допустить, чтобы пятая колонна расшатала наше общество, внесла смуту и организовала гражданскую *****. Сегодня главная задача каждого из вас, кто сегодня находится в глубоком тылу, а не на передовой, сделать все, чтобы вокруг нас не было подстрекателей этой гражданской *****", - заявил Пермяков в видео, опубликованном в "Подслушано Каменск-Уральский".

Напомним, что с минувшим Новым годом Пермяков поздравил горожан фразой: "Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!"

Теги: призыв, Пермяков



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