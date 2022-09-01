Бразилиц Виллиан Роша перешел в ЦСКА

Бразильский футболист Виллиан Роша, выступавший за футбольный клуб "Портимоненсе", перешел в ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

"ПФК ЦСКА и португальский клуб "Портимоненсе" оформили трансфер защитника Виллиана Роши. Защитник будет выступать под номером 4. Добро пожаловать, Виллиан!", - говорится в сообщении.

Там также сказано, что футболист уже успешно прошел медосмотр и подписал контракт до окончания сезона 2024/25 с возможностью продления еще на год.