01 Сентября 2022
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Виктор Мохов (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Ксения Собчак&quot;

"Скопинского маньяка" поместили под стражу за нарушение домашнего ареста

Виктор Мохов, более известный как "скопинский маньяк" был снова помещен под стражу за нарушение условий домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру.

Напомним, что под домашний арест до 7 октября Мохова посадил районный суд Рязанской области. Сейчас пенсионер является фигурантом дела об укрывательстве убийства. Ранее СКР опубликовал кадры допроса маньяка, который признался, что помог соседу спрятать тело собутыльника, с которым тот поссорился.

После решения суда, генпрокуратура поручила прокуратуре Рязанской области провести проверку и выяснить, почему Мохова поместили не в следственный изолятор, ведь он "опасен для общества".

"Скопинский маньяк" освободился из колонии в марте. Он отбывал 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых держал в подвале четыре года, насиловал и избивал.

Теги: скопинский маньяк, арест



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Ранее 31.08.2022 20:38 Мск "Опасен для общества". Прокуратура выяснит почему "скопинский маньяк" помещен под домашний арест
Ранее 12.08.2022 14:46 Мск "Скопинского маньяка" отправили под домашний арест на два месяца


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