"Скопинского маньяка" поместили под стражу за нарушение домашнего ареста

Виктор Мохов, более известный как "скопинский маньяк" был снова помещен под стражу за нарушение условий домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру.

Напомним, что под домашний арест до 7 октября Мохова посадил районный суд Рязанской области. Сейчас пенсионер является фигурантом дела об укрывательстве убийства. Ранее СКР опубликовал кадры допроса маньяка, который признался, что помог соседу спрятать тело собутыльника, с которым тот поссорился.

После решения суда, генпрокуратура поручила прокуратуре Рязанской области провести проверку и выяснить, почему Мохова поместили не в следственный изолятор, ведь он "опасен для общества".

"Скопинский маньяк" освободился из колонии в марте. Он отбывал 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых держал в подвале четыре года, насиловал и избивал.