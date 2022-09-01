01 Сентября 2022
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Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Часть миссии МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС вместе с Гросси

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вместе с несколькими членами миссии покинули Запорожскую АЭС, сообщает Интерфакс.

При этом 8-12 экспертов все еще остались: спустя четыре часа с территории уехали только 4 из 9 автомобилей кортежа. Перед отъездом Гросси поблагодарил оставшихся за мужество, пожелав хорошей работы.

До этого глава администрации города Александр Волга заявил, что часть миссии вместе с гендиректором агентства должны покинуть АЭС и пересечь границу в Васильевке еще до 20.00.

Напомним, что миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября. Специалисты организации в сопровождении сотрудников Росатома начала осмотр атомной станции. Отмечается, что обстрелы Энергодара и территории АЭС прекратились примерно после 13.00, как раз когда миссия МАГАТЭ въехала на освобожденную территорию.

Теги: МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Гросси



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