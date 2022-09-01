Часть миссии МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС вместе с Гросси

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вместе с несколькими членами миссии покинули Запорожскую АЭС, сообщает Интерфакс.

При этом 8-12 экспертов все еще остались: спустя четыре часа с территории уехали только 4 из 9 автомобилей кортежа. Перед отъездом Гросси поблагодарил оставшихся за мужество, пожелав хорошей работы.

До этого глава администрации города Александр Волга заявил, что часть миссии вместе с гендиректором агентства должны покинуть АЭС и пересечь границу в Васильевке еще до 20.00.

Напомним, что миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября. Специалисты организации в сопровождении сотрудников Росатома начала осмотр атомной станции. Отмечается, что обстрелы Энергодара и территории АЭС прекратились примерно после 13.00, как раз когда миссия МАГАТЭ въехала на освобожденную территорию.