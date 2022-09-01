Российской делегации с министром МВД не выдали визы для участия в ООН

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вместе со своей делегацией не смогут посетить встречу глав полицейских служб ООН. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, отметив, что США помешало делегации получит соответствующие визы.

По его словам Америка допустила "вопиющие нарушения приверженностей и обязательств соглашения о штаб-квартирах ООН". При том, что не так давно замглавы МИД РФ Сергей Рябков уверял - Россия задолго подала заявки на визы для участия в Генассамблеи ООН, чтобы избежать неприятных инцидентов с дедлайном.

Напомним, 77-я сессия ГА ООН откроется 13 сентября и продлится до 27 сентября. Мероприятие будет проходить в Нью-Йорке. 20 сентября пройдут общие прения высокого уровня