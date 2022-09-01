01 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
наркотики, мефедрон (2021) | Фото: источник в правоохранительных органах

Екатеринбургского наркодилера посадили в колонию на 18 лет

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил на 18 лет в колонию строгого режима местного наркодилера. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Этот приговор является началом серии судебных решений по организованному преступному сообществу (ОПС), в состав которого входил осужденный сегодня гражданин.  Для расследования резонансного дела была создана усиленная следственно-оперативная группа из пяти следователей свердловского главка МВД под руководством капитана юстиции Дмитрия Палькина. Чтобы изобличить подозреваемых и придать им статус обвиняемых, полицейским понадобилось 13 месяцев кропотливой работы. Дело состоит из 59 томов, проведено 63 различных экспертизы. Среди 15 задержанных оказались две женщины. 12 человек до суда были арестованы. Только один из задержанных имеет судимость", - отметил полковник Горелых.

По его словам операция по задержанию длилась с мая по ноябрь прошлого года, для чего были привлечены региональные сыщики из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков вместе с пермскими коллегами. Установлено, что в группировке находились два гражданина Украины, а также жители Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Липецка и Санкт-Петербурга.

"В ходе расследования дела сотрудниками ОВД наложен арест на автомобиль BMW и мотоцикл Honda. Основная масса наркотиков общим весом свыше 18 кг была изъята оперуполномоченными в тайниках Сысертского района Свердловской области и в Пермском крае. А в одной из квартир на территории Верхотурья оперуполномоченные накрыли настоящую нарколабораторию, где изъяли свыше восьми килограмм мефедрона. Торговля смертельным товаром членами ОПС осуществлялась через интернет-платформу "Гидра", которая в настоящее время уже ликвидирована", - добавил Валерий Горелых.

Теги: наркотик, дилер, Екатеринбург, суд



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