01 Сентября 2022
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Общество Санкт-Петербург
коллаж, Беглов, Санкт-Петербург (2021) | Фото: Накануне.RU

«Обидно до слез»: петербуржцы возмущены незаконным сносом зданий

Жители Санкт-Петербурга теряют терпение и требуют отставки губернатора Александра Беглова из-за незаконного сноса зданий. Горожане подчеркивают, что такого бесталанного градоначальника Петербург не видел никогда.

Несколько дней назад стало известно, что Суд Петербурга отказался признать незаконным разрешение на снос дома Лапина, построенного в 1840 году. Здание располагается на пересечении Рижского проспекта и переулка Лодыгина. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин оперативно отреагировал на ситуацию и поручил принять меры по сохранению дома.

Решение Куйбышевского районного суда вызвало массу негатива в социальных сетях. Так, в сообществе «Дежурный по Питеру» множество петербуржцев указали, что под управлением губернатора Александра Беглова от города в скором времени ничего не останется.

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Один из комментаторов подметил, что нынешние петербургские чиновники смогут уничтожить город, переживший 872 дня полной блокады.

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Другой петербуржец предположил, что следующим постановлением суда будет снести весь Санкт-Петербург.

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Большинство жителей Санкт-Петербурга сошлись во мнении, что виноват в происходящем в городе беспределе губернатор Беглов.

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Напомним, в Петербурге не утихает скандал из-за незаконного сноса ряда исторических зданий и объектов культурного наследия. Сносы зданий и нападения на градозащитников могут быть следствием существования в Санкт-Петербурге строительного лобби. Городскую верхушку подозревают в отстаивании интересов узкого круга девелоперов, в результате чего Северная столица стремительно теряет свой уникальный облик. Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже взял ситуацию на личный контроль и посетил Петербург с визитом.

Теги: беглов, снос исторических зданий



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