«Обидно до слез»: петербуржцы возмущены незаконным сносом зданий

Жители Санкт-Петербурга теряют терпение и требуют отставки губернатора Александра Беглова из-за незаконного сноса зданий. Горожане подчеркивают, что такого бесталанного градоначальника Петербург не видел никогда.

Несколько дней назад стало известно, что Суд Петербурга отказался признать незаконным разрешение на снос дома Лапина, построенного в 1840 году. Здание располагается на пересечении Рижского проспекта и переулка Лодыгина. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин оперативно отреагировал на ситуацию и поручил принять меры по сохранению дома.

Решение Куйбышевского районного суда вызвало массу негатива в социальных сетях. Так, в сообществе «Дежурный по Питеру» множество петербуржцев указали, что под управлением губернатора Александра Беглова от города в скором времени ничего не останется.

Один из комментаторов подметил, что нынешние петербургские чиновники смогут уничтожить город, переживший 872 дня полной блокады.

Другой петербуржец предположил, что следующим постановлением суда будет снести весь Санкт-Петербург.

Большинство жителей Санкт-Петербурга сошлись во мнении, что виноват в происходящем в городе беспределе губернатор Беглов.

Напомним, в Петербурге не утихает скандал из-за незаконного сноса ряда исторических зданий и объектов культурного наследия. Сносы зданий и нападения на градозащитников могут быть следствием существования в Санкт-Петербурге строительного лобби. Городскую верхушку подозревают в отстаивании интересов узкого круга девелоперов, в результате чего Северная столица стремительно теряет свой уникальный облик. Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже взял ситуацию на личный контроль и посетил Петербург с визитом.