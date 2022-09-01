На Украине школьники считали, что Крымский мост – это фейк, - Путин

Украинские школьники с территорий, которые сейчас подконтрольны ВС РФ, не знали о существовании Крымского моста, заявил президент России Владимир Путин, общаясь со школьниками в Калининграде.

Путину об этом, в свою очередь, накануне рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который побывал на этих территориях.

"Я рот открыл: школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Не знали, что Украина и Россия входили в состав одного государства – Советского Союза. И многие взрослые даже никогда не знали, что у Украины не было никогда государственности до вхождения в Советский Союз. Есть свидетельства того, что жители Донбасса не хотели вхождения в состав Украины", - заявил Путин.

Он попытался рассказать детям о целях специальной военной операции РФ на Украине: "Все считают, что какая-то агрессия происходит со стороны России. Никто не знает и не понимает, что после государственного переворота 2014 года жители Донбасса и Крыма не захотели признать его результаты. И с тех пор фактически идет война, а задача нашей страны эту войну прекратить. Это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества. Многие ребята погибают там, они должны понимать, за что они отдают свою жизнь – за Россию и за Донбасс".