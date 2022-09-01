В Лысьве улицу назовут в честь Героя ДНР

В Лысьве появится улица Владимира Жоги - Героя ДНР и первого иностранного военнослужащего, удостоенного звания Героя России (посмертно) Об этом сообщается в группе "Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято 19 августа на совещании комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов исторического и культурного наследия округа. Члены комиссии поддержали инициативу ветеранов боевых действий на Северном Кавказе.



После оформления надлежащих документов имя Владимира Жоги будет присвоено вновь образованной улице в пос. Калинина – от ул. Сухой, до ул. Дачной.



Единогласно члены комиссии поддержали вторую ветеранскую инициативу: установить памятные доски в школах, в которых учились лысьвенцы, погибшие во время специальной военной операции ВС РФ на Украине. Сейчас определяются места установки досок и прорабатывается их единый макет.

Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе, "обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей". Он не дожил чуть менее двух месяцев до своего 29-летия. Был командиром отдельного разведывательного батальона "Спарта" самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.



С начала войны на востоке Украины вступил в отряд самообороны Славянска. Много раз был ранен. В октябре 2016-го принял командование батальоном "Спарта" после гибели его создателя Арсена Павлова (Моторолы).

