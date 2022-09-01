В Лысьве улицу назовут в честь Героя ДНР

01 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Приволжский ФО Пермский край
Владимир Жога (2022) | Фото: vk.com/veteranylysva

В Лысьве улицу назовут в честь Героя ДНР

В Лысьве появится улица Владимира Жоги - Героя ДНР и первого иностранного военнослужащего, удостоенного звания Героя России (посмертно) Об этом сообщается в группе "Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято 19 августа на совещании комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов исторического и культурного наследия округа. Члены комиссии поддержали инициативу ветеранов боевых действий на Северном Кавказе.

После оформления надлежащих документов имя Владимира Жоги будет присвоено вновь образованной улице в пос. Калинина – от ул. Сухой, до ул. Дачной.

Единогласно члены комиссии поддержали вторую ветеранскую инициативу: установить памятные доски в школах, в которых учились лысьвенцы, погибшие во время специальной военной операции ВС РФ на Украине. Сейчас определяются места установки досок и прорабатывается их единый макет.

Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе, "обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей". Он не дожил чуть менее двух месяцев до своего 29-летия. Был командиром отдельного разведывательного батальона "Спарта" самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

С начала войны на востоке Украины вступил в отряд самообороны Славянска. Много раз был ранен. В октябре 2016-го принял командование батальоном "Спарта" после гибели его создателя Арсена Павлова (Моторолы).

Теги: Лысьва, герой ДНР, улица, Владимир Жога



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети