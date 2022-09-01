В Челябинске ищут подрядчика для строительства ФОКа по тхэквондо за 130 млн рублей

В Челябинске ищут подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо. Начальная цена контракта – 131,4 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Площадка под строительство ФОКа находится в границах проспекта Победы, улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта в Курчатовском районе. Здание будет разноэтажным высотой от двух до трех этажей. Строительство объекта планируется завершить до 15 октября 2023 года.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 9 сентября, 13 сентября состоится подведение итогов.