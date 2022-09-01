Москва за свой счет откроет в столице культурный центр Таджикистана

Москва за свой счет откроет в столице культурный центр Таджикистана, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия русскоязычных школ в Таджикистане.

Российский лидер сообщил, что об открытии центра его просил таджикский коллега Эмомали Рахмон.

"Мэр Москвы накануне проинформировал меня о предоставлении здания для организации культурного центра. Все расходы правительство Москвы берет на себя", - сообщил Путин.