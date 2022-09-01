01 Сентября 2022
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Общество Украина
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Миссия МАГАТЭ начала осмотр Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября. Специалисты организации в сопровождении сотрудников Росатома начала осмотр атомной станции.

Как сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий, сегодня эксперты ознакомятся с рабочим залом АЭС, а затем посетят реакторы.

Он добавил, что власти намерены показать миссии МАГАТЭ не только АЭС, но и разрушенную после ударов Киева социнфраструктуру Энергодара.

Между тем, РИА Новости сообщает, что миссии МАГАТЭ уже показали последствия украинского обстрела Запорожской АЭС.

Отмечается, что обстрелы Энергодара и территории АЭС прекратились примерно после 13.00, как раз когда миссия МАГАТЭ въехала на освобожденную территорию.

Теги: магатэ, запорожская аэс



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