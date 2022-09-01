Испытания российского двигателя для самолёта "Байкал" пройдут до конца года

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует сертифицировать российский двигатель ВК-800С для лёгких многоцелевых самолетов "Байкал" в 2024 г. Стендовые испытания запланированы на 2022 г.

"Первый запуск двигателя (стендовые испытания) намечен уже на 2022 г., сертификат планируется получить в 2024 г.", - сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Напомним, в начале августа глава Минэкономразвития Максим Решетников в компании уральского полпреда Владимира Якушева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева посетили производственный комплекс Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, площадка "Уктус" особой экономической зоны "Титановая долина") и несколько других предприятий. По итогам визита Решетников высоко оценил их потенциал.