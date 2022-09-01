Подозреваемый в убийстве медсестры в Прикамье признался в преступлении

Подозреваемый в убийстве медсестры дал признательные показания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

По ходатайству следствия суд отправил задержанного под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, 26 августа 23-летняя женщина ушла из дома по ул. Высотная и пропала. Ее тело нашли вечером, 28 августа, в лесу у дома по ул. Стаханова. По словам родственников потерпевшей, она пошла в один из местных баров. Уехала женщина в компании с барменом на такси. У нее остался годовалый ребенок.

"Над раскрытием совершенного преступления работали следователи следственного отдела по г. Чусовой и криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции и регионального ГУ МВД России. В ходе грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, правоохранителями была установлена личность и задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался ранее судимый местный житель 1996 года рождения, освободившийся из мест лишения свободы в мае 2022 года", - говорится в сообщении следкома.