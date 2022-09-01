01 Сентября 2022
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Экономика В России
Олег Дерипаска (2021) | Фото: Россия зовет!

Для преодоления последствий санкций ключевая ставка должна быть 4% - Дерипаска

Основатель "Русала" Олег Дерипаска считает, что для преодоления российской экономикой последствий санкций ключевую ставку ЦБ следует снизить минимум вдвое относительно текущего курса в 8%.

"Мы видим: экономика борется с теми условиями, в которых она оказалась, и для успешной борьбы нужны инвестиции, для расширения спроса нужно увеличение строительства — это ипотека. Ставка должна быть уже давно на уровне 4%: и с этим перекосом с точки зрения курса рубля, когда очень много экспортных предприятий испытывают проблемы с рентабельностью за счет того, что расходы остались в рублях, которые были год назад, даже с учетом инфляции чуть выше, а выручка упала", - заявил Дерипаска.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что главной целью, на которую ориентируется регулятор при определении ставки рефинансирования, является инфляция – ее Банк России хочет вернуть к показателю в 4%.

Теги: олег дерипаска, ключевая ставка, инфляция



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