Для преодоления последствий санкций ключевая ставка должна быть 4% - Дерипаска

Основатель "Русала" Олег Дерипаска считает, что для преодоления российской экономикой последствий санкций ключевую ставку ЦБ следует снизить минимум вдвое относительно текущего курса в 8%.

"Мы видим: экономика борется с теми условиями, в которых она оказалась, и для успешной борьбы нужны инвестиции, для расширения спроса нужно увеличение строительства — это ипотека. Ставка должна быть уже давно на уровне 4%: и с этим перекосом с точки зрения курса рубля, когда очень много экспортных предприятий испытывают проблемы с рентабельностью за счет того, что расходы остались в рублях, которые были год назад, даже с учетом инфляции чуть выше, а выручка упала", - заявил Дерипаска.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что главной целью, на которую ориентируется регулятор при определении ставки рефинансирования, является инфляция – ее Банк России хочет вернуть к показателю в 4%.