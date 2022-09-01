01 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
дворец технического творчества, кванториум, образование, химия (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

Суд назначил школьнику из Кировграда обязательные работы за создание взрывчатого вещества

Кировградский городской суд Свердловской области назначил 17-летнему подростку 80 часов обязательных работ. Ранее школьник в личных интересах решил поэкспериментировать в учебном учреждении с химикатами, однако вещество взорвалось и парню оторвало три пальца.

Напомним, что инцидент произошел при других школьниках, так как парень решил продемонстрировать друзьям результат своего эксперимента, который пошел не по плану. Было возбуждено уголовное дело о попытке незаконного изготовления взрывного устройства.

В суде Накануне.RU уточнили, что у подростка не было мотива навредить кому-либо или создать бомбу. Смешав химикаты школьник добился создания взрывчатого вещества, однако не рассчитывал на такой результат. Несмотря на это, он полностью признал свою вину и раскаялся.

Теги: Кировград, школьник, суд, взрывчатое вещество



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