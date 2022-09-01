За первые сутки на трамвае "Верхняя Пышма – Екатеринбург" проехали 4 тысячи человек

01 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Пуск трамвая на междугородней линии Екатеринбург – Верхняя Пышма (2022) | Фото: управление общественных связей УГМК

За первые сутки на трамвае "Верхняя Пышма – Екатеринбург" проехали 4 тысячи человек

На Среднем Урале подвели первые итоги работы трамвая между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Информацию об этом в своем Telegram-канале сегодня опубликовал губернатор Евгений Куйвашев.

По его данным, за первые сутки работы трамвая им воспользовались 4 тысячи человек.

"Нагрузка не пиковая, но работа только началась. Когда жители привыкнут к новому виду транспорта, то, по нашим подсчетам, на трамвае будут ездить по 11 тысяч пассажиров в сутки", - выразил уверенность Куйвашев.

Пуск трамвая на междугородней линии Екатеринбург – Верхняя Пышма(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Как сообщало Накануне.RU, 31 августа открылся первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут "Верхняя Пышма – Екатеринбург". Низкопольные трамваи "Львенок" бордово-желтого цвета начали возить пассажиров по маршруту №333.

Его протяженность составляет 8,6 километра, всего на пути следования делается 14 остановок. Маршрут начинается на "Трамвайном кольце" в Верхней Пышме и следует до остановки "Фрезеровщиков" в Екатеринбурге.

Интервал движения составляет от 8 минут в пиковые часы до 15-20 минут. Стоимость проезда – от 22 рублей в пределах муниципалитета до 38 рублей "от кольца до кольца".

Теги: трамвай, проезд, Верхняя Пышма, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.08.2022 11:24 Мск Первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут открылся на Среднем Урале


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети