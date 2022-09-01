За первые сутки на трамвае "Верхняя Пышма – Екатеринбург" проехали 4 тысячи человек

На Среднем Урале подвели первые итоги работы трамвая между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Информацию об этом в своем Telegram-канале сегодня опубликовал губернатор Евгений Куйвашев.

По его данным, за первые сутки работы трамвая им воспользовались 4 тысячи человек.

"Нагрузка не пиковая, но работа только началась. Когда жители привыкнут к новому виду транспорта, то, по нашим подсчетам, на трамвае будут ездить по 11 тысяч пассажиров в сутки", - выразил уверенность Куйвашев.

Как сообщало Накануне.RU, 31 августа открылся первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут "Верхняя Пышма – Екатеринбург". Низкопольные трамваи "Львенок" бордово-желтого цвета начали возить пассажиров по маршруту №333.

Его протяженность составляет 8,6 километра, всего на пути следования делается 14 остановок. Маршрут начинается на "Трамвайном кольце" в Верхней Пышме и следует до остановки "Фрезеровщиков" в Екатеринбурге.

Интервал движения составляет от 8 минут в пиковые часы до 15-20 минут. Стоимость проезда – от 22 рублей в пределах муниципалитета до 38 рублей "от кольца до кольца".