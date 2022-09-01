01 Сентября 2022
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Политика Украина
Александр Лукашенко, Сочи, саммит ЕАЭС (2018) | Фото: kremlin.ru

Лукашенко: Конфликт на Украине в скором времени ждет развязка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в скором времени конфликт на Украине ждет развязка.

По его словам, между президентом Владимиром Зеленским и украинскими военными зреет конфликт. Об этом Лукашенко заявил в ходе открытого онлайн-урока для всех школ и вузов страны.

"Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли ", - цитирует Лукашенко РИА Новости.

"Президент там уже не скажет слово, все зависит в Украине уже не от президента, зависит от военных - они погибают там, они видят, что это бесперспективно", - подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, в июне Лукашенко заявил о том, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными этой страны начинается серьезное противостояние. Он отметил, что с украинской стороны скоро некому будет воевать, а территориальная оборона не заменит вооруженные силы, и военные это видят.

В мае Лукашенко в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс предположил, что операция РФ на Украине "затянулась".

Теги: лукашенко, украина



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