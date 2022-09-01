В Челябинске СК возобновил следствие по делу учредителя компании "Речелстрой"

В Челябинске СК возобновил предварительное следствие по уголовному делу в отношении учредителя компании "Речелстрой" Андрея Пязока и бывшего генерального директора компании Сергея Вегельмана.

"Получено уведомление о возобновлении предварительного следствия по нашему уголовному делу. Данное уведомление означает новый виток в деле! И надежду на справедливое наказание тех, из-за чьих действий мы все пострадали, а некоторые до сих пор не получили своё жильё", - сообщили дольщики в группе "Инициативная группа Чурилово Лейк Сити".

Напомним, в июле 2021 года Пязок и Вегельман были признаны виновными в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве. Суд приговорил Пязока к 2 годам в колонии-поселении, а Вегельмана к 1,5 годам в колонии-поселении. Обвиняемые в 2014-2017 гг. направили более 617 млн руб. средств дольщиков на цели, не связанные со строительством жилых домов. В связи с этим они не смогли достроить дома в микрорайоне "Чурилово Lake City" и передать квартиры дольщикам. Потерпевшими по делу признаны более 1,5 тыс. человек.

В феврале Челябинский областной суд отменил приговор в отношении Пязока и Вегельмана. Дело было направлено прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом.

Пязок был задержан 12 декабря 2017 года, через месяц после того, как дольщикам "Речелстроя" позвонил президент России Владимир Путин. Однако в июне 2018 г. его отпустили под залог в 4 млн руб. Отмечалось, что Пязок признал свою вину в совершенных преступлениях, сотрудничает со следствием и изобличает иных соучастников преступления.

В ноябре 2019 года дольщики рассказали в суде, почему приняли решение стать участниками долевого строительства. По словам дольщиков, их привлекла масштабная реклама микрорайона "Чурилово Lake City", а владельцем "Речелстрой" являлся депутат от "Единой России", поэтому они доверились компании.