Число русских в Казахстане с 2009 года сократилось на треть

Число русских в населении Казахстана с 2009 года сократилось на треть, это данные кратких итогов переписи населения 2021 года, которые представило Бюро национальной статистики республики.

Так, в 2009 году доля русских составляла 23,7%, сейчас – 15,5%. В абсолютных числах сокращение составило 800 тыс. человек, передает РБК.

Доля казахов в этническом составе при этом достигла 70,4% (против 63,1% в 2009-м).

Изменяется и ситуация с языками. Так, 80,1% респондентов сообщили, что владеют казахским языком, но в повседневной жизни его используют только 49,3%.

Численность населения Казахстана с учетом переписи на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек, по сравнению с 2009 годом она выросла на 20%.