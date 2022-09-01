01 Сентября 2022
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Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Киев предложил жителям Донбасса уезжать в Россию

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что жители Донбасса могут уезжать в Россию, если они не хотят жить на Украине. Киев не собирается находить с ними общий язык.

"Это им с нами нужно найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы и если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир большой и если кого-то что-то не устраивает, то они смогут спокойно уехать в США или в Германию, а может и в российские Якутию или Воркуту", - сказал чиновник.

Ранее в Киеве официальные и неофициальные лица неоднократно предлагали жителям Донбасса ехать в Россию. А Данилов вообще говорил, что Донбасса не существует, так как это "российский нарратив".

Украинские СМИ пишут, что под самим Даниловым серьезно шатается кресло и его скоро могут отправить в отставку.

Теги: Донбасс, Украина



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