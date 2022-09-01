01 Сентября 2022
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Рубен Варданян (2022) | Фото: youtube.com/c/RubenVardanyanOfficial

Российский миллиардер Рубен Варданян отказался от гражданства РФ и переехал в Арцах

Российский миллиардер (состояние $1,2 млрд по данным Forbes) Рубен Варданян, основатель школы управления "Сколково" и экс-глава инвестиционной компании "Тройка Диалог", заявил об отказе от российского гражданства и переезде в Арцах – непризнанную армянскую республику в Карабахе.

В своем видеозаявлении Варданян благодарит Россию, в которой он сделал карьеру и заработал состояние. Но он также считает, что сейчас армяне со всего мира должны приехать в Арцах и помочь обустроить его. Поэтому он "принял непростое решение" отказаться от российского паспорта.

"Арцах – это один из ключевых центров армянства в мире. Потеря Арцаха – это потеря не только территории, это потеря корневых основ армянства", - заявил бизнесмен.

Он поблагодарил свою семью, которая приняла его решение о переезде.

Варданян также рассказал о создании фронта безопасности и экономического развития Арцаха, который будет заниматься заявленными в названии направлениями.

Теги: рубен варданян, арцах, армения, переезд, гражданство



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