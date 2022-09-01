01 Сентября 2022
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школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

"Концлагерь какой-то". Родители ямальских детей пожаловались, что их не пустили на линейки

В Ноябрьске родители школьников пожаловались на то, что их не пустили на линейки к своим детям, передает корреспондент Накануне.RU.

Пост родительница опубликовала в группе "Типичный Ноябрьск" на странице в социальной сети "ВКонтакте". По словам автора поста, ей не удалось попасть в школу №5.

"Сегодня моя дочка пошла в 1 класс, родителей в школу не пропустили, сказав что обстановка в стране такая. А какая обстановка не сказали. Наши дети в опасности что ли? Что за концлагерь устроили?"

В комментариях некоторые подписчики группы удивились и отметили, что в школу №3 и школу №7 пускали без ограничений.

Интернет-пользователь Елена сообщила, что в школу № 12 пускали по предварительным спискам, не более двух родителей от класса.

Теги: школа, линейки, ограничения, коронавирус



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