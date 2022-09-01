Белоруссия существует благодаря Берии, — Лукашенко

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что республика существует благодаря Лаврентию Берии.

"Лаврентий Берия — враг народа, но я думаю, что мы сегодня существуем, и еще крестовый поход "оттуда" (с запада) так и не начался через Белоруссию дальше на восток, потому что Берия был и возглавил процесс создания ядерного оружия… Это оружие сдерживания, они бы давно бы нас перемололи и растоптали, если бы не боялись ответа", — цитирует политика РИА "Новости".

По словам Лукашенко, это доказывает, что нельзя "оплевывать" исторических личностей, потому что может оказаться, что их действия принесли значительную, пусть и неочевидную поначалу пользу.