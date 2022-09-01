Польша потребует от Германии 1,3 триллиона долларов репараций

Польша решила официально потребовать от Германии репараций за ущерб в результате Второй мировой войны, заявил лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

По его словам, Польша оценивает свои потери, причиненные нацистской Германией, в 6,2 триллиона злотых (1.3 триллиона долларов).

Качиньский добавил, что эта сумма "самая ограниченная, консервативная", "ее можно значительно увеличить", передает ТАСС.

Несколько лет назад президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild заявил, что Варшава намерена в скором времени "выставить счет" Берлину за последствия нападения на Польшу. Он напомнил, что в 2017 году в стране была создана парламентская комиссия по репарациям.

Кроме того, сообщалось, что компенсации поляки хотят добиться и от Москвы.