Екатеринбургский суд вынес приговор банде обнальщиков, похитивших 12 миллионов

Банде обнальщиков из Екатеринбурга, успевшей меньше чем за год похитить более 12 млн рублей, вынесли приговор. Напомним, что команда из пяти мужчин и одной женщины проводили финансовые операции без необходимой на то лицензии и обналичивали полученные средства через фирмы однодневки.

Сегодня Октябрьский районный суд Екатеринбурга Суд приговорил Елену Махнычеву к 1 году лишения свободы условно, Марата Даулетова, Евгения Кулагина и Андрея Пивоварова - к 2 годам условно, а лидера банды Андрея Вяткина и Евгения Голованова - к 3 годам условно с испытательным сроком на три года, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что незаконной деятельностью банда занималась с ноября 2018 по август 2019 года. При обыске силовики изъяли компьютеры, телефоны, SIM-карты, банковские карты, оформленные на разные лица, ключи для дистанционного обслуживания счетов ряда организаций, а также документы на подставных лиц. С помощью последний удалось доказать, что группировка использовала номинальные фирмы однодневки для вывода средств. Среди них: ООО "Конструктор", "Магнер", "Профмастер".

Уголовное дело содержало в себе 38 томов, 8 из которых - обвинительное заключение.