01 Сентября 2022
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публичная библиотека, Челябинск, (2020) | Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске потратят 17 млн рублей на подсветку здания публичной библиотеки

В Челябинске выбрали подрядчика для выполнения работ по монтажу системы архитектурно-художественного освещения фасада здания публичной библиотеки. Соответствующая информация опублкиована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Контракт заключат с компанией "Алькасар". Она выполнит работы за 17,6 млн рублей. начальная цена закупки была 22 млн рублей.

Подрядчик должен завершить работы до 15 декабря текущего года.

Теги: подсветка, публичная библиотека, аукцион,



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