В Челябинске потратят 17 млн рублей на подсветку здания публичной библиотеки

Подрядчик должен завершить работы до 15 декабря текущего года.

Контракт заключат с компанией "Алькасар". Она выполнит работы за 17,6 млн рублей. начальная цена закупки была 22 млн рублей.

В Челябинске выбрали подрядчика для выполнения работ по монтажу системы архитектурно-художественного освещения фасада здания публичной библиотеки. Соответствующая информация опублкиована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU .





