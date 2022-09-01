Миссия МАГАТЭ прибыла на запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС, передает РИА Новости. Как сообщалось ранее, в составе миссии 14 экспертов, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, а также сопровождающие лица. Предположительно, миссия пробудет на станции несколько дней.

Дорога на станцию для миссии была длительной: экспертов МАГАТЭ несколько часов продержали на блокпосту на территории Запорожской области Украины, подконтрольной Киеву. При этом российские военные и власти территорий Запорожья, подконтрольных ВС РФ, сообщали о массированном обстреле города Энергодар, где располагается станция, прилегающих окрестностей, также сообщалось о попытке диверсионной высадки украинского десанта в районе города.